Шемонаев (Неизвестно) Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Варвара Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шемонаев Семён Степанович

Отец ребёнка: Шемонаев Степан Неизвестно

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шемонаев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Шемонаев Степан Неизвестно

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шемонаев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шемонаев Степан Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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