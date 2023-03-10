Шемонаев (Неизвестно) Варвара Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шемонаев Семён Степанович
Отец ребёнка: Шемонаев Степан Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шемонаев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Шемонаев Степан Неизвестно
Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шемонаев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шемонаев Степан Неизвестно
Смерть
Неизвестно