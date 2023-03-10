Шемонаев Степан Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шемонаев Семён Степанович
Мать ребёнка: Шемонаев Варвара Емельяновна
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шемонаев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Шемонаев Варвара Емельяновна
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шемонаев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шемонаев Варвара Емельяновна
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно