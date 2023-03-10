Шемонаев Михаил Степанович
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно