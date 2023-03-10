Шемонаев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемонаев Михаил Степанович

Шемонаев Михаил Степанович

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Шемонаев Степан Неизвестно

Мать: Шемонаев (Неизвестно) Варвара Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.