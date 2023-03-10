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Шемонаев Семён Степанович

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

27.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шемонаев Степан Неизвестно

Мать: Шемонаев (Неизвестно) Варвара Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
27.10.1941
Причина смерти: Убит в ВОВ. | Отсутствует в базе "Фамилио"

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