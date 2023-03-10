Шемонаев Семён Степанович
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения1907
Дата смерти27.10.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
27.10.1941
Причина смерти: Убит в ВОВ. | Отсутствует в базе "Фамилио"