Талдыкин Тихон Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Тихон Ефремович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1893 ст.

Отец: Талдыкин Ефрем Саввич

Мать: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.

Сын: Талдыкин Михаил

Мать ребёнка: Талдыкина Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1916 ст.

Сын: Талдыкин Владимир

Мать ребёнка: Талдыкина Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Талдыкин Константин Тихонович

Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Параскева Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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