Талдыкин Тихон Ефремович
Место рождения
Дата рождения11.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1893 ст.
Отец: Талдыкин Ефрем Саввич
Мать: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.
Сын: Талдыкин Михаил
Мать ребёнка: Талдыкина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1916 ст.
Сын: Талдыкин Владимир
Мать ребёнка: Талдыкина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1918
Сын: Талдыкин Константин Тихонович
Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талдыкина Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно