Талдыкин Ефрем Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
24.11.1883 ст.
Сын: Талдыкин Яков
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Талдыкин Георгий
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1888 ст.
Сын: Талдыкин Константин Ефремович
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.
Дочь: Талдыкина Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.
Дочь: Талдыкина Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.
Дочь: Талдыкина Марфа Ефремовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1904 ст.
Дочь: Талдыкина Евфросинья Ефремовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талдыкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно