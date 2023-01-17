Талдыкин Ефрем Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Ефрем Саввич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Талдыкин Савелий Филатович

Мать: Талдыкина Матрена Самойловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1883 ст.

Сын: Талдыкин Яков

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Талдыкин Георгий

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1888 ст.

Сын: Талдыкин Константин Ефремович

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.

Дочь: Талдыкина Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1893 ст.

Сын: Талдыкин Тихон Ефремович

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.

Дочь: Талдыкина Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.

Сын: Талдыкин Павел Ефремович

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа Ефремовна

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1904 ст.

Дочь: Талдыкина Евфросинья Ефремовна

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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