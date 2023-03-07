Талдыкина (Гаврилова) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1918
Сын: Талдыкин Константин Тихонович
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Ефремович
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно