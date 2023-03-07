Талдыкина (Гаврилова) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Гаврилова) Параскева Алексеевна

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Место рождения

Ивницы, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивницы, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Талдыкин Константин Тихонович

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Ефремович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Тихон Ефремович

Смерть
Неизвестно
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