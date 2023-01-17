Талдыкина (Тутукова) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Тутукова) Мавра Ивановна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

31.03.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.

Сын: Талдыкин Михаил

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Ефремович

Рождение ребёнка
11.03.1916 ст.

Сын: Талдыкин Владимир

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Тихон Ефремович

Смерть
31.03.1916 ст.
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