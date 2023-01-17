Талдыкина (Тутукова) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти31.03.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1914 ст.
Сын: Талдыкин Михаил
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Ефремович
Рождение ребёнка
11.03.1916 ст.
Сын: Талдыкин Владимир
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1916 ст.