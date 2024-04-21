Красных Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1940
Дата смерти23.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1940
Отец: Красных Николай Сергеевич
Мать: Красных Вера Павловна
Рождение ребёнка
20.02.1965
Дочь: Красных Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Красных Наталья Александровна
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
23.03.1968
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым