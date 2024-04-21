Красных Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных Владимир Николаевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

21.09.1940

Дата смерти

23.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1940

Отец: Красных Николай Сергеевич

Мать: Красных Вера Павловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.02.1965

Дочь: Красных Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Красных Наталья Александровна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
23.03.1968
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
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