Красных Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1915
Дата смерти04.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915
Рождение ребёнка
21.09.1940
Сын: Красных Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1947
Дочь: Красных Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красных Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сомова Вера Павловна
Место жительства
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
04.09.1983