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Красных Николай Сергеевич

Место рождения

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.03.1915

Дата смерти

04.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915

Отец: Красных Сергей Максимович

Мать: Блохина Евдокия Петровна

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1940

Сын: Красных Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1941

Сын: Красных Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна

Рождение ребёнка
10.12.1947

Дочь: Красных Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красных Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сомова Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова Вера Павловна

Место жительства
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
04.09.1983
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