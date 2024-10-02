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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2866Сухоложское (Сухологское), сел.при р. Пышме.4624259687813Церковь православная 1. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
763. Сухоложское (Сухологское), село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 314, жителей 1685, церковь православная, 2 каменно-угольных конн. син., лавка, 3 тржк. Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Сухоложское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, торжки: Крещенский 4—6 января, Ивановский 23—26 июня и Казанский 20—22 октября, распл.Сухоложское общество5081071900Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские455
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10493Сухой Логгород56°55'с.ш.62°01'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000001г Сухой Логгород