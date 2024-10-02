город Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Сухой Лог

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2866Сухоложское (Сухологское), сел.при р. Пышме.4624259687813Церковь православная 1. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
763. Сухоложское (Сухологское), село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 314, жителей 1685, церковь православная, 2 каменно-угольных конн. син., лавка, 3 тржк. Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
8) с. Сухоложское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, торжки: Крещенский 4—6 января, Ивановский 23—26 июня и Казанский 20—22 октября, распл.Сухоложское общество5081071900Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские455

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
10493Сухой Логгород56°55'с.ш.62°01'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000001г Сухой Логгород

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