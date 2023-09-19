Блохина (Красных) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Блохин Петр Михайлович
Мать: Александра Александровна
Рождение ребёнка
30.03.1900
Сын: Красных Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
01.05.1901
Дочь: Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
21.03.1915
Сын: Красных Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1916
Сын: Красных Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красных Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красных Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красных Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно