Блохина (Красных) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина (Красных) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Блохин Петр Михайлович

Мать: Александра Александровна

Рождение ребёнка
30.03.1900

Сын: Красных Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
01.05.1901

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Красных Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1916

Сын: Красных Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красных Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красных Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красных Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Красных Сергей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красных Сергей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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