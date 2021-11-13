Нестерова (Красных) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Красных) Наталья Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.08.1940

Дата смерти

13.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.02.1965

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Красных Владимир Николаевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
26.06.1976

Дочь: Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Любимов Владимир Александрович

Армянск, Армянск, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Владимир Александрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.11.2021
Московская обл.
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