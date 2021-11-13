Нестерова (Красных) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1940
Дата смерти13.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1965
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Красных Владимир Николаевич
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
26.06.1976
Дочь: Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Любимов Владимир Александрович
Армянск, Армянск, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.11.2021
Московская обл.