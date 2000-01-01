(Шарова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шаров Дмитрей

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: Шаров Дмитрей

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1713

Сын: Шаров Афанасий

Отец ребёнка: Шаров Дмитрей

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шаров Василей

Отец ребёнка: Шаров Дмитрей

Смерть
Неизвестно
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