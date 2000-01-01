(Шарова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шаров Дмитрей
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: Шаров Дмитрей
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1713
Сын: Шаров Афанасий
Отец ребёнка: Шаров Дмитрей
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1721
Сын: Шаров Василей
Отец ребёнка: Шаров Дмитрей
Смерть
Неизвестно