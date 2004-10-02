Козлова (Степанова) Ираида Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1919
Дата смерти02.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1919
Рождение ребёнка
11.11.1945
Дочь: Яковенко Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Всеволодович
Рождение ребёнка
11.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Всеволодович
Бракосочетание
1948
Развод
1954
Работа или профессия
Неизвестно
инженер геолог 4-го Управления Министерства геологии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.2004
Похороны
Неизвестно
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)