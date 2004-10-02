Козлова (Степанова) Ираида Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Степанова) Ираида Всеволодовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.11.1919

Дата смерти

02.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1919

Отец: Степанов Всеволод Николаевич

Мать: Осминникова Янина Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1945

Дочь: Яковенко Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1945

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Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1948

Муж: Козлов Дмитрий Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1954

Муж: Козлов Дмитрий Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер геолог 4-го Управления Министерства геологии
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.10.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
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