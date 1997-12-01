Яковенко (Козлова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Козлова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1945

Дата смерти

?.12.1997

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1945

Отец: Козлов Дмитрий Всеволодович

Мать: Козлова Ираида Всеволодовна

Рождение ребёнка
28.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.1997
Москва, город федерального значения Москва
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