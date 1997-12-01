Яковенко (Козлова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1945
Дата смерти?.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1945
Рождение ребёнка
28.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.1997