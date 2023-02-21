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Степанов Всеволод Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

03.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Степанов Николай Иванович

Мать: Степанова Серафима Марковна

Образование
1908
Образовательное учреждение: Павловское военное училище Дата формирования: старшинство с 25 августа 1863 г. Расположение: Санкт-Петербург Училищный праздник: 23 декабря. Храмовый праздник: 21 мая Истор... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1919

Дочь: Козлова Ираида Всеволодовна

Мать ребёнка: Осминникова Янина Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Лейб-Гвардии Московский полк, подпоручик
Смерть
03.04.1919
Тифлис, Грузия
Похороны
1919
Тифлис, Грузия
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