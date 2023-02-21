Степанов Всеволод Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти03.04.1919
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Образование
1908
Образовательное учреждение: Павловское военное училище Дата формирования: старшинство с 25 августа 1863 г. Расположение: Санкт-Петербург Училищный праздник: 23 декабря. Храмовый праздник: 21 мая Истор... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1919
Дочь: Козлова Ираида Всеволодовна
Мать ребёнка: Осминникова Янина Осиповна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Лейб-Гвардии Московский полк, подпоручик
Смерть
03.04.1919
Тифлис, Грузия
Похороны
1919
Тифлис, Грузия