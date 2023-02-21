Степанов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Степанов Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Степанова Серафима Марковна

Работа или профессия
Неизвестно
Главное управление казачьих войск, генерал-майор, начальник отдела
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Серафима Марковна

Смерть
Неизвестно
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