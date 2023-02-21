Степанов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Степанов Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Степанова Серафима Марковна
Работа или профессия
Неизвестно
Главное управление казачьих войск, генерал-майор, начальник отдела
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно