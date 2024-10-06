Покровский Вениамин Александрович 11.02.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Покровский Вениамин Александрович

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Место рождения

Кашира, Кашира, Московская область

Дата рождения

11.02.1902 ст.

Дата смерти

12.02.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.
Около 1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1902 ст.

Отец: Покровский Александр Михайлов

Мать: Покровская (Вознесенская) Варвара Онисимова

Кашира, Кашира, Московская область
С иными записями (в частности, найденными на сайте Память народа) есть расхождения в годе рождения: по метрической записи это 1902 год, а по данным о военной службе - 1900 год. Объясняться это может т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Крещение
17.02.1902 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Восприемники: Дмитрий Васильев Михайловский, Анна Никифорова Покровская
Образование
До 1917 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
Образовательное учреждение: Тульская духовная семинария | Уровень образования: Среднее образование
Военная служба
С 09.03.1918 по ?.10.1918
Род войск: Тульская революционная конная сотня | Воинское звание: Рядовой
Военная служба
С ?.09.1918 по ?.12.1919
Род войск: 8-я стрелковая дивизия | Воинское звание: Рядовой-каваллерист | Википедия - 8 стрелковая дивизия
Военная служба
С 1919 по 1920
Поход против белополяков | Википедия - Советско-польская война
Военная служба
С ?.12.1919 по 24.07.1924
Род войск: 21-ая стрелковая Пермская дивизия | Воинское звание: Помощник начальника штаба по админчасти | 21-ая Пермская дивизия
Вступление в партию
До 1920
Наименование организации: ВКП(б) | Механически выбыл | Участие в организации
Военная служба
1920
Поход против Деникина
Бракосочетание
1921

Жена: Покровская (Шубина) Дария Изотовна

Фирсовский вол ЗАГС Борисовского уезда Алексенской губернии (странное название, Алексинской губ. не существовало)
Военная служба
С 1921 по 1922
Поход против Бакича | Википедия - Бакич А.С.
Рождение ребёнка
03.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покровская (Шубина) Дария Изотовна

Бобровка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
С 1924 по ?.10.1941
Тула, город Тула, Тульская область
Место работы: Тульская областная контора «Заготскот» | Должность: Заместитель главного бухгалтера
Рождение ребёнка
15.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покровская (Шубина) Дария Изотовна

Тула, город Тула, Тульская область
Развод
03.05.1928

Жена: Покровская (Шубина) Дария Изотовна

Тула, город Тула, Тульская область
Образование
1931
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Курсы старших бухгалтеров
Рождение ребёнка
09.07.1938

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Мать ребёнка: Покровская (Шубина) Дария Изотовна

Тула, город Тула, Тульская область
Получение воинского звания/чина
1939
Звание/чин: Техник-интендант 1 ранга | Основание присвоения: Приказ НКО №719/з | Присвоено звание/чин
Военная служба
С 12.09.1939 по 05.11.1939
Род войск: 7 запасной артиллерийский полк | Воинское звание: Начальник финчасти
Военная служба
С ?.09.1941 по 1942
Тула, город Тула, Тульская область
Род войск: 140 отдельный разведывательный батальон | Воинское звание: Старший лейтенант интендантской службы | Мобилизован Центральным РВК г. Тулы. | Память народа - Учетно-послужная картотека Покровс... Показать все
Военная служба
С 1942 по 28.08.1942
Род войск: 3-я запасная авиационная бригада | Воинское звание: Старший лейтенант интендантской службы | Парашютно-десантный снайперский батальон | Помошник командира батальона по снабжению
Военная служба
С 28.08.1942 по 18.06.1943
Род войск: 3-я запасная авиационная бригада | Воинское звание: Старший лейтенант интендантской службы | Парашютно-десантный снайперский батальон | Начальник продовольственного снабжения
Получение воинского звания/чина
06.09.1942
Звание/чин: Старший лейтенант интендантской службы | Основание присвоения: Приказ ВДВ-0317 | Присвоено звание/чин
Осуждение
07.06.1943
Судебный орган: Военный Трибунал 3-й запасной авиационной бригады | Статья: Закон от 07.08.1932 г. | Приговор: 10 лет лишения свободы с поражением в правах 3 года | Судимость | Закон от 07.08.1932 | П... Показать все
Отбывание наказания
С 07.06.1943 по 16.10.1943
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Тип наказания: Лишение свободы
Военная служба
16.10.1943
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Род войск: Саратовский военно-пересыльный пункт | Воинское звание: Рядовой | Призван Энгельским ГВК, Саратовская обл., г. Энгельс из мест заключения | Память народа - командировочное Покровский
Военная служба
С 16.10.1943 по 19.02.1945
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Род войск: 9-й запасной полк связи | Воинское звание: Рядовой | Память народа - Именной список Покровский
Получение воинского звания/чина
19.02.1945
Звание/чин: Старший лейтенант интендантской службы | Основание присвоения: Освобожден от мер наказания со снятием судимости | Присвоено звание/чин
Военная служба
С 19.02.1945 по 13.11.1945
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Род войск: 379 запасной стрелковый полк 37 запасной стрелковой дивизии Приволжского ВО | Воинское звание: Старший лейтенант интендантской службы | 379 зсп 37 зсд ПриВО | Селикса. Гибель 37-й сд | Тут ... Показать все
Награда
21.02.1945
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Тип награды: Медаль | Награда: За боевые заслуги | Память народа - Картотека награждений Покровский | Память народа - Указ Покровский
Бракосочетание
03.08.1951

Жена: Покровская (Кустова) Вера Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покровская (Кустова) Вера Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
12.02.1961
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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