Белолипцева (Рязанцева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Рязанцев Иван Михайлович
Мать: Рязанцева Ирина
Дочь: Белолипцева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Дочь: Белолипцева Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Дочь: Безрукова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Дочь: Ситкарева Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Сын: Белолипцев Данил Федорович
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Сын: Белолипцев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Сын: Белолипцев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Дочь: Сергиенко Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Сын: Белолипцев Иван Федорович
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович
Дочь: Бакута Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович