Белолипцева (Рязанцева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелолипцева (Рязанцева) Елена Ивановна

Белолипцева (Рязанцева) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Рязанцев Иван Михайлович

Мать: Рязанцева Ирина

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Белолипцева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Белолипцева Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Безрукова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ситкарева Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Белолипцев Данил Федорович

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Белолипцев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Белолипцев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сергиенко Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Белолипцев Иван Федорович

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бакута Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Белолипцев Федор Петрович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Смерть
1935
Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close