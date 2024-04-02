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Белолипцев Михаил Федорович

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Место рождения

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

08.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896

Отец: Белолипцев Федор Петрович

Мать: Белолипцева Елена Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.08.1922

Сын: Белолипцев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Белолипцева Прасковья

Рождение ребёнка
1922

Сын: Белолипцев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Белолипцева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипцева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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