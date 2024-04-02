Белолипцев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения08.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896
Рождение ребёнка
27.08.1922
Сын: Белолипцев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Белолипцева Прасковья
Рождение ребёнка
1922
Сын: Белолипцев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Белолипцева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белолипцева Прасковья
Смерть
Неизвестно