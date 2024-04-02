Белолипцев Данил Федорович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1917
Сын: Белолипцев Петр Данилович
Мать ребёнка: Белолипцева Лидия
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Белолипцева Тамара Даниловна
Мать ребёнка: Белолипцева Лидия
Рождение ребёнка
02.03.1925
Сын: Белолипцев Василий Данилович
Мать ребёнка: Белолипцева Лидия
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Белолипцева Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Белолипцева Лидия
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Белолипцев Алексей Данилович
Мать ребёнка: Белолипцева Лидия
Смерть
Неизвестно