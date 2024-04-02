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Белолипцев Данил Федорович

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Место рождения

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Белолипцев Федор Петрович

Мать: Белолипцева Елена Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Белолипцев Петр Данилович

Мать ребёнка: Белолипцева Лидия

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Белолипцева Тамара Даниловна

Мать ребёнка: Белолипцева Лидия

Рождение ребёнка
02.03.1925

Сын: Белолипцев Василий Данилович

Мать ребёнка: Белолипцева Лидия

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Белолипцева Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Белолипцева Лидия

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Белолипцев Алексей Данилович

Мать ребёнка: Белолипцева Лидия

Смерть
Неизвестно
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