Белолипцева (Яцуценко) Лидия (Михайловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипцева (Яцуценко) Лидия (Михайловна)

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Место рождения

Стародевица, Хорольский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Яцуценко Михаил Константинович

Мать: Яцуценко Марина

Стародевица, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
13.01.1912

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1917

Сын: Белолипцев Петр Данилович

Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Белолипцева Тамара Даниловна

Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович

Рождение ребёнка
02.03.1925

Сын: Белолипцев Василий Данилович

Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Белолипцева Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Белолипцев Алексей Данилович

Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович

Смерть
Неизвестно
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