Белолипцева (Яцуценко) Лидия (Михайловна)
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Яцуценко Михаил Константинович
Мать: Яцуценко Марина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Белолипцев Петр Данилович
Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Белолипцева Тамара Даниловна
Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович
Рождение ребёнка
02.03.1925
Сын: Белолипцев Василий Данилович
Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Белолипцева Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Белолипцев Алексей Данилович
Отец ребёнка: Белолипцев Данил Федорович
Смерть
Неизвестно