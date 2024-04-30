Белолипцев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения26.01.1903
Дата смерти05.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903
Рождение ребёнка
30.01.1935
Сын: Белолипцев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1938
Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1939
Дочь: Белолипцева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1942
Дочь: Белолипцева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поплавская Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1986