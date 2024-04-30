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Белолипцев Иван Федорович

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Место рождения

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

26.01.1903

Дата смерти

05.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903

Отец: Белолипцев Федор Петрович

Мать: Белолипцева Елена Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.01.1935

Сын: Белолипцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Белолипцев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.10.1939

Дочь: Белолипцева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.08.1942

Дочь: Белолипцева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Белолипцева Валентина Ивановна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поплавская Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипцева Валентина Ивановна

Смерть
05.03.1986
Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
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