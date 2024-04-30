Белолипцева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
30.01.1935
Сын: Белолипцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.02.1938
Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1939
Дочь: Белолипцева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1942
Дочь: Белолипцева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944