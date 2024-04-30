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Белолипцева Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Струнин Иван Родионович

Мать: Струнина Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
30.01.1935

Сын: Белолипцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Белолипцев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.10.1939

Дочь: Белолипцева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.08.1942

Дочь: Белолипцева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Белолипцев Иван Федорович

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипцев Иван Федорович

Смерть
1944
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