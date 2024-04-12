Струнина Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина Анастасия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Буторов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Струнин Павел Иванович

Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Белолипцева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Струнин Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович

Рождение ребёнка
14.03.1919

Сын: Струнин Алексей Ивановмч

Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Струнина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович

Смерть
1956
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