Струнина Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Буторов Филипп
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Белолипцева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Струнин Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович
Рождение ребёнка
14.03.1919
Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Струнина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Струнин Иван Родионович
Смерть
1956