Белолипцев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1935
Дата смерти06.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1935
Рождение ребёнка
10.04.1964
Дочь: Белолипцева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Белолипцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
24.11.1968
Сын: Белолипцев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Белолипцева Любовь Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2004