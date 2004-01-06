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Белолипцев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1935

Дата смерти

06.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1935

Отец: Белолипцев Иван Федорович

Мать: Белолипцева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1964

Дочь: Белолипцева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Белолипцева Любовь Даниловна

Рождение ребёнка
24.11.1968

Сын: Белолипцев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Белолипцева Любовь Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипцева Любовь Даниловна

Смерть
06.01.2004
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