Поплавская Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавская Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1914

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Поплавская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Поплавский Николай

Рождение ребёнка
1940

Сын: Поплавский Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Поплавский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипцев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский Николай

Смерть
1983
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