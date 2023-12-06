Поплавская Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1914
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Поплавская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Поплавский Николай
Рождение ребёнка
1940
Сын: Поплавский Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Поплавский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поплавский Николай
Смерть
1983