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Поплавская Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Поплавский Николай

Мать: Поплавская Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Неизвестно

Рождение ребёнка
30.03.1964

Дочь: Резникова (Вершинина) Ирина

Отец ребёнка: Вершинин Неизвестно

Рождение ребёнка
1968

Сын: Титков Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Титков Геннадий

Смерть
2008

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