Поплавская Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Поплавский Николай
Мать: Поплавская Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1964
Дочь: Резникова (Вершинина) Ирина
Отец ребёнка: Вершинин Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Сын: Титков Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Титков Геннадий
Смерть
2008