Поплавский Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2016
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Поплавский Николай
Мать: Поплавская Евдокия
Рождение ребёнка
11.01.1964
Дочь: Поплавская Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Поплавская Валентина
Рождение ребёнка
21.03.1980
Дочь: Куранова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Поплавская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поплавский Олег Тимофеевич
Мать ребёнка: Поплавская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поплавская Валентина
Смерть
2016