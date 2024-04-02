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Поплавский Тимофей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Поплавский Николай

Мать: Поплавская Евдокия

Рождение ребёнка
11.01.1964

Дочь: Поплавская Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Поплавская Валентина

Рождение ребёнка
21.03.1980

Дочь: Куранова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Поплавская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поплавский Олег Тимофеевич

Мать ребёнка: Поплавская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поплавская Валентина

Смерть
2016
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