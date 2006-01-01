Поплавская Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавская Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поплавский Олег Тимофеевич

Отец ребёнка: Поплавский Тимофей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1964

Дочь: Поплавская Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Поплавский Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1980

Дочь: Куранова (Поплавская) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Поплавский Тимофей Николаевич

Смерть
?.01.2006

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