Поплавская Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поплавский Олег Тимофеевич
Отец ребёнка: Поплавский Тимофей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1964
Дочь: Поплавская Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Поплавский Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1980
Дочь: Куранова (Поплавская) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Поплавский Тимофей Николаевич
Смерть
?.01.2006