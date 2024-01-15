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Лоскутов Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

15.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Лоскутов Пётр Еремеев

Мать: Лоскутова Марфа Семёнова

Бракосочетание
25.01.1862

Жена: Лоскутова Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1863

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1878

Сын: Лоскутов Степан Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна

Смерть
15.01.1885
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