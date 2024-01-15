Лоскутов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти15.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Лоскутов Пётр Еремеев
Мать: Лоскутова Марфа Семёнова
Бракосочетание
25.01.1862
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1863
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.02.1868
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.03.1878
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Фёдоровна
Смерть
15.01.1885