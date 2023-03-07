Лоскутова Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Фёдор Иларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1862
Муж: Лоскутов Иван Петров
Рождение ребёнка
01.11.1863
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров
Рождение ребёнка
24.02.1868
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров
Смерть
Неизвестно