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Лоскутова Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Фёдор Иларионов

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.01.1862

Муж: Лоскутов Иван Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1863

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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