Лоскутова Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти25.12.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев
Рождение ребёнка
01.05.1838
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лоскутов Иван Петров
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев
Смерть
25.12.1856
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: удушье