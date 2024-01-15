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Лоскутова Марфа Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.12.1856

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев

Рождение ребёнка
01.05.1838

Сын: Лоскутов Тимофей Петров

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лоскутов Иван Петров

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Еремеев

Смерть
25.12.1856
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: удушье
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