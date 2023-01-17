Обручникова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
ревизия 1858 - 10 семья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Обручников Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
По ревизии 1850 г. - переведен Московского же узда в село г.Бутурлина Троицкое, в число дворовых в 1845 году. 1850 - 11 семья среди дворовых В 1858 году - 5 семья среди дворовых, не женат
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федосья Кузьминична
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Обручников Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858