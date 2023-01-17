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Обручникова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Обручников Иосиф Кузьмич

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ревизия 1858 - 10 семья
Рождение ребёнка
1828

Сын: Обручников Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
По ревизии 1850 г. - переведен Московского же узда в село г.Бутурлина Троицкое, в число дворовых в 1845 году. 1850 - 11 семья среди дворовых В 1858 году - 5 семья среди дворовых, не женат
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федосья Кузьминична

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Обручников Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Обручников Козьма Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Козьма Иванович

Смерть
После 1858
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