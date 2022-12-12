Обручников Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти03.02.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1828
По ревизии 1850 г. - переведен Московского же узда в село г.Бутурлина Троицкое, в число дворовых в 1845 году. 1850 - 11 семья среди дворовых В 1858 году - 5 семья среди дворовых, не женат
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1904 ст.
Подольск, Подольск, Московская область
Подольский мещанин ф.203-оп.780-д.3068 211об-212 от старческой дряхлости