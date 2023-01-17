Обручников Иосиф Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти25.03.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
ревизия 1858 - 10 семья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Обручников Герасим Осипович
Мать ребёнка: Обручникова Агрофена Трифоновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Обручникова Агрофена Трифоновна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Обручников Степан Осипович
Мать ребёнка: Обручникова Агрофена Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1892 ст.
ф.203-оп.780-д.2578 72об-73