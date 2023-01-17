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Обручников Иосиф Кузьмич

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

25.03.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Обручников Козьма Иванович

Мать: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ревизия 1858 - 10 семья
Рождение ребёнка
1849

Сын: Обручников Герасим Осипович

Мать ребёнка: Обручникова Агрофена Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Обручников Иван Осипович

Мать ребёнка: Обручникова Агрофена Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Обручников Степан Осипович

Мать ребёнка: Обручникова Агрофена Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручникова Агрофена Трифоновна

Смерть
25.03.1892 ст.
ф.203-оп.780-д.2578 72об-73
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