Терлянский Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Терлянский Василий
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Терлянская Маланья
Рождение ребёнка
04.05.1907
Мать ребёнка: Терлянская Маланья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чернова Мария Никитична
Мать ребёнка: Терлянская Маланья
Рождение ребёнка
14.09.1914
Сын: Терлянский Кондрат Никитич
Мать ребёнка: Терлянская Маланья
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Юрина Ксения Никитична
Мать ребёнка: Терлянская Маланья
Смерть
Неизвестно