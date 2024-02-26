Терлянский Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Терлянский Никита Васильевич
Мать: Терлянская Маланья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Терлянский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Терлянская Александра
Рождение ребёнка
1936
Сын: Терлянский Александр Иванович
Мать ребёнка: Терлянская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терлянская Александра
Смерть
Неизвестно