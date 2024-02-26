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Терлянский Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Терлянский Никита Васильевич

Мать: Терлянская Маланья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Терлянский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Терлянская Александра

Рождение ребёнка
1936

Сын: Терлянский Александр Иванович

Мать ребёнка: Терлянская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлянская Александра

Смерть
Неизвестно
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