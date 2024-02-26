Терлянская (Василькова) Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1907
Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чернова Мария Никитична
Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1914
Сын: Терлянский Кондрат Никитич
Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Юрина Ксения Никитична
Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно