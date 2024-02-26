Терлянская (Василькова) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлянская (Василькова) Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Терлянский Иван Никитич

Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1907

Сын: Терлянский Федор Никитич

Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чернова Мария Никитична

Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1914

Сын: Терлянский Кондрат Никитич

Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Юрина Ксения Никитична

Отец ребёнка: Терлянский Никита Васильевич

Смерть
Неизвестно
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