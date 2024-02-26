Терлянский Кондрат Никитич
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти22.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: Терлянский Никита Васильевич
Мать: Терлянская Маланья
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.11.1940
Рождение ребёнка
06.11.1946
Рождение ребёнка
05.07.1949
Сын: Терлянский Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Терлянская Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
01.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1983