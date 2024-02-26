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Терлянский Кондрат Никитич

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

22.11.1983

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Терлянский Никита Васильевич

Мать: Терлянская Маланья

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлянская Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
06.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлянская Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
05.07.1949

Сын: Терлянский Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Терлянская Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлянская Анастасия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлянская Анастасия Акимовна

Смерть
22.11.1983
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