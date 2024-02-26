Юрина (Терлянская) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Терлянская) Ксения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Терлянский Никита Васильевич

Мать: Терлянская Маланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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