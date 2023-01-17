Двиганцева (Макарова) Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.08.1870
Дата смерти03.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1870
Рождение ребёнка
1903
Сын: Двиганцев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Двиганцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: Львова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Двиганцев Иван Васильевич
Российская империя
Смерть
03.05.1965
Москва, город федерального значения Москва