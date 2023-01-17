Двиганцева (Макарова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двиганцева (Макарова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

03.08.1870

Дата смерти

03.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1870

Отец: Макаров Владимир Егорович

Мать: Макарова Надежда Афанасьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Двиганцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Двиганцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Львова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Двиганцев Иван Васильевич

Российская империя
Смерть
03.05.1965
Москва, город федерального значения Москва
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