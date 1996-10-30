Двиганцев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвиганцев Иван Васильевич

Двиганцев Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Двиганцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Двиганцева Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Львова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Двиганцева Надежда Владимировна

Российская империя
Смерть
1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close