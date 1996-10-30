Двиганцев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Двиганцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Двиганцева Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: Львова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Двиганцева Надежда Владимировна
Российская империя
Смерть
1938