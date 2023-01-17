Макарова (Ушакова) Надежда Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1844
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
03.08.1870
Дочь: Двиганцева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сокорина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович
Рождение ребёнка
02.11.1874
Сын: Макаров Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мередих Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Макаров Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович
Смерть
1918