Макарова (Ушакова) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Ушакова) Надежда Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1844

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1865

Муж: Макаров Владимир Егорович

Рождение ребёнка
03.08.1870

Дочь: Двиганцева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сокорина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович

Рождение ребёнка
02.11.1874

Сын: Макаров Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мередих Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Макаров Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Богдан Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Егорович

Смерть
1918
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