Лапин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1955
Дата смерти24.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2001
Орск, город Орск, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область