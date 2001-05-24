Лапин Владимир Михайлович 14.02.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1955

Дата смерти

24.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955

Отец: Лапин Михаил Серафимович

Мать: Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Ольга Александровна

Смерть
24.05.2001
Орск, город Орск, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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