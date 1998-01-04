Лапин Михаил Серафимович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти04.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1955
Сын: Лапин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна
Рождение ребёнка
06.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна
Смерть
04.01.1998
Похороны
Неизвестно