Лапин Михаил Серафимович 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Михаил Серафимович

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

04.01.1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Лапин Серафим Леоньтьевич

Мать: Лапина (Исланова) Пелагея Владимировна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Рождение ребёнка
14.02.1955

Сын: Лапин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Рождение ребёнка
06.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Лапин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Смерть
04.01.1998
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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