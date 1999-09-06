Лапина Аксинья Сима Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти06.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1955
Сын: Лапин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович
Рождение ребёнка
06.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович
Смерть
06.09.1999
Похороны
Неизвестно