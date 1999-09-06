Лапина Аксинья Сима Фадеевна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина Аксинья Сима Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

06.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Михаил Серафимович

Рождение ребёнка
14.02.1955

Сын: Лапин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович

Рождение ребёнка
06.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Лапин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Михаил Серафимович

Смерть
06.09.1999
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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