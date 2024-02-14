Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна

Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

03.09.1900

Дата смерти

21.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1900

Отец: Шабалкин Ефрем

Мать: Шабалкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1923

Сын: Ляхов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Ляхов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Отец ребёнка: Ляхов Николай Васильевич

Смерть
21.06.1971
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.