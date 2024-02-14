Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.09.1900
Дата смерти21.06.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1900
Отец: Шабалкин Ефрем
Мать: Шабалкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1923
Сын: Ляхов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Ляхов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна
Отец ребёнка: Ляхов Николай Васильевич
Смерть
21.06.1971
Похороны
Неизвестно