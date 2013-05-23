Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Место рождения

СССР, г. Джамбул Казахской ССР

Дата рождения

22.04.1925

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1925

Отец: Ляхов Николай Васильевич

Мать: Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна

Бракосочетание
1949

Муж: Филиппов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Василий Тимофеевич

Смерть
23.05.2013
Похороны
Неизвестно

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